"Дед-медовик" и бразильский наемник: стали известны новые имена участников обмена с "Л/ДНР"

Участниками большого обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР" могут стать фигуранты еще нескольких резонансных преступлений на Донбассе.

О том, что в списки внесли бразильского наемника Рафаэля Лусварги, осужденного за поддержку террористов "ДНР", сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что боевика, который получил 13 лет тюрьмы, ночью 29 декабря доставят в пункт обмена – на КПВВ "Майорск" возле Горловки.

Рафаэль Лусварги Украина.ру

По данным "Радио Свобода", террористам выдадут также россиянина Руслана Гаджиева, который был танкистом батальона террористов "ЛНР" "Август". Его признали виновным в участии в ведении агрессивной войны, участии в террористической организации и теракте, который привел к гибели 8 человек, а также незаконном обращении с оружием.

14 декабря 2017 года суд в Бахмуте дал Гаджиеву 15 лет лишения свободы. Украина не согласилась выдать преступника России в рамках предыдущего обмена.

Руслан Гаджиев Московский комсомолец

Также стало известно, что к обмену готовят Олега Доронина – еще одного россиянина, которого задержали и осудили на подконтрольной Украине территории. Мужчину поймали 4 июля 2015 года в районе Попасной. В рядах группировки "ЛНР" он, по его же словам, успел прослужить несколько месяцев. В марте 15-го был в так называемом батальоне "Призрак", а в апреле перешел в "народную милицию "ЛНР". В январе 2016-го Доронина приговорили к 13-ти годам лишения свободы.

Обмен с "Л/ДНР": стали известны новые имена участников times.com.ua

Российские оккупанты также заявили, что якобы внесли в свой список на обмен "деда-медовика" – жителя Донецкой области Николая Рубана, который в январе 2015-го принес на блокпост украинских военных 3-литровую банку меда, поблагодарил за службу и ушел. Когда бойцы решили попробовать мед – сработало самодельное взрывное устройство.

Николай Рубан Скриншот из видео

"Деда-медовика" приговорили к 15 годам лишения свободы, он отбывает наказание в Городищенской исправительной колонии №96.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина передаст "Л/ДНР" пособника российских террористов Николая Бутрименко, фигурантов расследования о захвате здания Мариупольского ГУВД, обвиняемых в теракте в Харькове и других преступников.

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