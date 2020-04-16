Украина выдала пленных "ДНР": появились первые кадры

Тимур Григоренко Расследования 09:58, 16.04.2020 Обновлено: 10:20, 16.04.2020

Опубликованы первые кадры обмена между "ДНР" и Украиной. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9.

Первый этап обмена состоялся возле оккупированной Горловки. Второй этап состоится в районе КПВВ у Станицы Луганской. Украина получит бывших пленников, удерживавшихся боевика в Луганске.

"Омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова сообщила, что один из переданных им пленных не мог передвигаться самостоятельно, и его увезли на скорой помощи.

За процессом обмена наблюдали представители "Красного креста", миссии ОБСЕ, Совместного центра по контролю и координации.

Обмен пленными
Обмен пленными
Обмен пленными
Обмен пленными

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Украина начала обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". В Украину должны вернуться 19 узников.

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