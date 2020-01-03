В России называли "фашистом": выяснилась правда о переданном по обмену сепаратисте

России выдали в рамках обмена пленными одного из бывших лидеров "Украинской национальной ассамблеи – Украинской националистической самообороны", известного пособничеством сепаратистам, Эдуарда Коваленко.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Да, это не ошибка. Действительно Россия (ее прокси из "Л/ДНР") пожелала вытащить из украинской тюрьмы украинского националиста и забрать его в Донецк. Коваленко как раз тот, кого в РФ называют "фашистом". Причём он не просто "фашист", а настоящий матёрый "фашистище". Зиговал, водил по Хрещатику марши с символикой СС, оскорблял в своих выступлениях кавказцев и евреев. Россияне у себя по ТВ ежедневно осуждают и проклинают таких людей, а Коваленко решили забрать из Украины вместе со своими "новоросами" и "ополченцами". Как же так?" – удивился Казанский.

Украина выдала "Л/ДНР" подставного "фашиста" Эдуарда Коваленко zp.depo.ua

Украина выдала "Л/ДНР" подставного "фашиста" Эдуарда Коваленко zp.depo.ua

По словам журналиста, Коваленко оказался ряженым провокатором и специально нанятым якобы кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком актером, который изображал "максимально упоротого нациста".

"Согласитесь, это прекрасно. Россияне (в лице кума Путина) нанимают в Украине чувака, чтобы тот маршировал под знамёнами СС, кидал зиги и разжигал межнациональную ненависть. Потом тычут в него пальцами и орут "Смотрите, в Украине фашизм!" А теперь говорят "Ну ладно, так и быть, это был наш чувак, мы его забираем", – возмутился Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина отдала “ДНР” чеченца Артура Денисултанова (он же Кринари), которого обвиняли в покушении на участников АТО супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву.

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