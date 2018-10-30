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''Украина вступит в НАТО'': офицер США объяснил план Трампа

5.7тЧитать материал на украинском

Несмотря на то, что согласно статуту НАТО сейчас Украина не может вступить в Альянс, президент США Дональд Трамп нашел способ для официального Киева обойти этот запрет.

Об этом в эфире ObozTV заявил капитан ВМС США Гарри Табах. Он уверен, что теперь Трамп сосредоточится на переговорах с НАТО по украинскому вопросу.

"Несколько лет назад в вашей студии я сказал, что Украина никогда не вступит в НАТО из-за пятого параграфа. Потому что для этого Путин и начал все это в Украине. Если есть оспариваемые границы, то страна не может вступить в НАТО", - напомнил Табах.

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Однако, считает офицер, это правило можно изменить и не всегда нужно соблюдать. Поэтому, уточнил он, сейчас Трамп ищет способ обойти этот параграф и сказать: "Мы можем сделать исключение и принять Украину в НАТО".

"Потому что в НАТО все должны проголосовать за. Все - Лихтенштейн, Латвия, Эстония... все. Почему с Россией было так сложно в НАТО? Потому что Литва или Эстония говорили: мы против. И все. Фьюить и все это закрывалось. А в данном случае я не думаю, что кто-то проголосует против Украины", - подытожил Табах.

Ранее в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Ирина Верещук рассказала о планах России посягнуть на независимость одной из стран-членов НАТО.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Гарри ТабахДональд Трамп
Место
Украина
Объекты
НАТОУкраинаРоссияСША
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Галицький Данило
Галицький Данило
Алкашня запоребриковская, я вас умоляю, не обсирайтесь прямо на четвёртом этаже, опуститесь ниже к соседям, пропоностесь и обратно за комп, на гранённый стекломоя зарабатывать. А в НАТО Украине при гибридном раскладе который затеял Хуйло и не очень обязательно вступать, достаточно подписать договор(взамен Будапештского меморандума) со США и Великой Британией, теперь уже о восстановлении госграниц и возвращении оккупированных тереторий, и всё будет ОК, а кацапстану ВАМКРЫШ! И ТАК БУДЕТ! АМИНЬ!
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Компасов Джип
Компасов Джип
Опять "табачный капитан" всплыл.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Венгрия может насрать.НАТО для Украины было бы спасением от ёбнутого соседа,который не знает в какую ещё жопу сунуть свой нос.
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Компасов Джип
Компасов Джип
Aleshin Aleksei, Вы что до сих пор верите, что за вас кто-то впрягаться будет?! Наивные...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Aleshin Aleksei, НАТО для Украины, как Мексика в составе РФ=смерть страны
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