''Украина вступит в НАТО'': офицер США объяснил план Трампа

Несмотря на то, что согласно статуту НАТО сейчас Украина не может вступить в Альянс, президент США Дональд Трамп нашел способ для официального Киева обойти этот запрет.

Об этом в эфире ObozTV заявил капитан ВМС США Гарри Табах. Он уверен, что теперь Трамп сосредоточится на переговорах с НАТО по украинскому вопросу.

"Несколько лет назад в вашей студии я сказал, что Украина никогда не вступит в НАТО из-за пятого параграфа. Потому что для этого Путин и начал все это в Украине. Если есть оспариваемые границы, то страна не может вступить в НАТО", - напомнил Табах.

Однако, считает офицер, это правило можно изменить и не всегда нужно соблюдать. Поэтому, уточнил он, сейчас Трамп ищет способ обойти этот параграф и сказать: "Мы можем сделать исключение и принять Украину в НАТО".

"Потому что в НАТО все должны проголосовать за. Все - Лихтенштейн, Латвия, Эстония... все. Почему с Россией было так сложно в НАТО? Потому что Литва или Эстония говорили: мы против. И все. Фьюить и все это закрывалось. А в данном случае я не думаю, что кто-то проголосует против Украины", - подытожил Табах.

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