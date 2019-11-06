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6 ноября • обновлено в 21:00
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Украина воюет с Россией, а не с боевиками: Жданов сделал заявление

1.8т Читать материал на украинском

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что на Донбассе Украина воюет не с террористическими силами, поддерживаемыми Россией, а непосредственно с РФ.

"Последним сепаратистом на Донбассе был Захарченко, которого отправили на небеса в кафе "Сепар". Всё остальное – это регулярные части вооруженных сил Российской Федерации", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

"Парадокс заключается в том, что официально это вооруженные силы России и официально Путин говорит, что их там нет. Офицерский состав на 100% - кадровые военные РФ, 75-80% контрактников – российские граждане. А мы верим в сказку о том, что там какие-то "ополченцы" или какие-то "боевики", – заметил эксперт.

Официально это вооруженные силы России и официально Путин говорит, что их там нет, заметил эксперт

Официально это вооруженные силы России и официально Путин говорит, что их там нет, заметил эксперт

По его мнению, визит депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева в неподконтрольное Украине Золотое-5 – "еще одно свидетельство того, что мы воюем с Российской Федерацией". "Туда поехал не Пушилин и не Пасечник, не кто-то еще из самопровозглашенных индейцев. Приехал тот человек, которого послала воюющая сторона. Он приехал проинспектировать, насколько Украина выполняет соглашения. Сейчас он вернется и доложит в Кремле обстановку", – заявил Жданов.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее постоянный представитель Украины в ОБСЕ Игорь Лосовский заявил: на фоне разведения войск в Золотом Россия перебросила на Донбасс бойцов из подразделения специального назначения и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Олег Жданов Владимир Путин Алексей Журавлев Денис Пушилин Леонид Пасечник
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости России
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Mega Death
Mega Death
Шестой год xoxлы не могут определиться с кем воюют)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Самая мерзкая и тупая страна в мире это Украина. Каждый день украинцы убивают несогласных с ними украинцев, но продолжают утверждать, что вoюют с Россией. Весь мир за дураков держат!
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