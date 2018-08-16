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Украина вернула под контроль часть Донбасса: в ВСУ сообщили детали

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С начала проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 30 апреля 2018 года Вооруженные силы взяли под контроль 15 кв. км украинской территории.

Об этом на пресс-конференции в Северодонецке Луганской области в четверг, 16 августа, сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает "Интерфакс-Украина".

"Во время стабилизационных действий с начала проведения операции нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, надлежащий уровень безопасности и стабильности во всех районах. Оборудование линии обеспечения на волновахском, горловском, северодонецком и светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 кв. км украинской территории. Это с учетом населенных пунктов", - сказал генерал.

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Он уточнил, что под украинский флаг были возвращены населенные пункты Пивденное (Донецкая область) и Золотое-4 (Луганская область).

"Там началась нормализация жизни людей, возврат их в украинское правовое поле и защита их законных прав", - отметил Наев.

Командующий особо подчеркнул, что все эти процессы происходили без нарушения Минских договоренностей.

Он напомнил, что украинские военные соблюдают договоренности о прекращении огня с 1 июля, и только лишь отвечают на провокации российских оккупационных войск, которые откровенно пренебрегают этими договоренностями.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ заговорили об освобождении Донбасса.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
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Стёпа Дядя
Стёпа Дядя
А Путлер твой не нарушил договоренность по Крыму даун
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Карнюшин Александр
Карнюшин Александр
Тільки за як потрібно у бій я не проти присоєденитись
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