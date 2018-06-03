Украина "вербовала" журналистку "РИА Новости": в СБУ пояснили ситуацию

Служба безопасности Украины опровергла информацию российский СМИ о попытке завербовать корреспондента "РИА Новости" в Литве Ирину Высокович.

"Никто ее не вербовал — с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью", — сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за свое "задание" журналистка получила большую сумму денег, но сколько именно - не уточняется.

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В СБУ также рассказали, что Высокович заявила о "вербовке" из-за того, что не смогла выполнить поставленную перед ней задачу, за которую ей ранее заплатили.

"Ее просто сопроводили домой, поэтому она сейчас и обвиняет СБУ", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Директор "РИА Новости Украина" Кирил Вышинский призвал лишить его гражданства Украины и попросил российское, однако вскоре ему сообщили, что это невозможно.