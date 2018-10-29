Украина в тупике: эксперт объяснил, что не так с армией

Украина оказалась в тупике из-за того, что армия не может перевооружиться, а профессия военного не является высокооплачиваемой. Причиной тому является плохое экономическое положение страны.

Такое мнение выразил бывший израильский кадровый военный, офицер ЦАХАЛа, сооснователь Центра изучения повстанческих движений в Украине Игаль Левин, передает "Сегодня". Он добавил, что обстановка в армии отражает обстановку в стране.

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"Армия – это срез общества, экономики, мировоззрений и норм поведения. Если в обществе насилие в норме – это будет и в армии. Если общество очень патриархальное – это будет и в армии. Если общество бедное – такой будет и армия. Если общество умное – такой будет армия, и наоборот", - отметил Левин.

"Во-первых, в Украине с экономикой все плохо. Армия соответственная. Во-вторых, для сетецентричной войны нужно грамотное общество и создание огромной инфраструктуры специалистов в самой армии. Образно говоря, уйти от концепции парня из села к концепции хипстера-очкарика. Для этого нужно иметь среди умных людей высокий уровень патриотизма. Однако с этим проблема даже у Израиля, откуда умные люди часто уезжают", - добавил он.

По словам эксперта, люди, которые могут обеспечить переход к сетецентричной войне, не рвутся в армию.

"Как их привлечь? Только деньги, причем с учетом риска, зарплата должна быть выше, чем в гражданском секторе. Сегодня контрактник в АТО получает значительно меньше, чем зарплата в международной ИТ-фирме. Поэтому в США армия профессиональная. Они хотят что-то изменить – платят. Украина бедная страна, так действовать не позволяет экономика. В каком-то смысле, для Украины тут тупик. Война идет, наука развивается, Россия перевооружается, а Украине нужно реагировать на это и на все веяния в мире", - подчеркнул Левин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран АТО рассказал об убийствах и суицидах в армии.