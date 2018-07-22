"Украина в беде": как венгры и ромы воюют на Донбассе

В рядах украинской армии на Донбассе воюет немало представителей национальных меньшинств, которые не словами, а ценой жизни готовы засвидетельствовать свою любовь к Украине.

"5 канал" опубликовал сюжет о таких бойцах – военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Этнический ром Юрий Форкаш в армии уже третий год. Защищать восток Украины приехал с другого конца страны – из пограничного Берегово на Закарпатье.

"Я сам себя называю украинцем, я родился в Украине. У нас и мадьяры живут, и цыгане живут... Я пошел и подписал контракт, когда понял, что Украина в беде и некому ее защищать. Я считаю, если каждый украинец будет защищать страну, то мы будем все чувствовать себя хорошо", - сказал боец.

Самые яркие воспоминания с фронта у Юрия - оборона окраин Донецка, где его батальон держал позиции неподалеку от аэропорта. Говорит: с собратьями ладит хорошо, а вот в мирной жизни ромам сложнее.

"Они готовы защищать страну, каждый из них. Но просто для них специальные условия, от них отделяются, нет своих органов, цыганских. Так было бы легче. Дискриминацию на себе чувствовал неоднократно", - признался Юрий.

Среди защитников есть венгр Александр Ур.

"Я из Закарпатской области. Село венгерское полностью. Там нельзя найти 10 человек, которые на украинском бы разговаривали. Себя я считаю украинцем", - заявил военнослужащий ВСУ.

До войны Александр работал строителем, солдатом стал три года назад. Из своего села он единственный, кто уехал на фронт. Воевал в Широкино на шахте Бутовка, под Горловкой.

"У нас все заграницу едут, я из села один на войну ушел. Надо же кому-то идти. Если все уедут за границу, то что дальше будет? Патриотизм такой", - отметил Александр.

Земляк Александра – венгр Роберт Мадьяр. В батальоне он служит гранатометчиком. Воевал под Донецком и Горловкой.

Роберт приехал из Ужгорода. Разговоры о недоразумении между венграми и украинцами на Закарпатье считает надуманными. Говорит: в его батальоне служат немало людей разных национальностей, ведь Закарпатье граничит с четырьмя странами.

"Грузины у нас, ромы, венгры, словак есть, я знаю, русские, украинцы. Все практически одинаково воюют", - рассказал военный.

"Есть венгры, есть румыны, есть азербайджанцы также в подразделении. Я бы так сказал - надежные ребята... Мы являемся патриотами Украины и патриотически настроены", - сообщил командир батальона 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Александр Паламарчук.

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