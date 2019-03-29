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Украина усилила безопасность на админгранице с Крымом: с чем связано  

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Государственная пограничная служба усилила меры безопасности на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Как сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов, данные меры связаны с президентскими выборами, которые состоятся 31 марта, передает УНН.

"На период проведения выборов и непосредственно в день выборов в контрольных пунктах въезда-выезда на админчерте с Крымом будет увеличено количество пограничных нарядов по проверке паспортных документов и проверке транспортных средств для того, чтобы ускорить пропускные операции", - сказал он.

Кроме того, будут усилены меры безопасности непосредственно на границе между контрольными пунктами въезда-выезда, а также будут проводиться другие мероприятия по обеспечению безопасности граждан при пересечении границы.

Админграница с Крымом

Админграница с Крымом

24 канал

По его словам, также на период выборов в Херсонской области увеличат количество пограничных нарядов.

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При этом он уточнил, что увеличение пограничников в контрольных пунктах происходит уже сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пограничники задержали на административной границе с оккупированным Крымом члена незаконного вооруженного формирования с позывным "Домовой".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
"... чтобы ускорить пропускные операции". Это типа - готовы к наплыву граждан из Крыма для голосования?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Понятно, есть вказивка гидранта - из Крыма на выборы никого не пущать!
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