Украина усилила безопасность на админгранице с Крымом: с чем связано  

Государственная пограничная служба усилила меры безопасности на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Как сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов, данные меры связаны с президентскими выборами, которые состоятся 31 марта, передает УНН.

"На период проведения выборов и непосредственно в день выборов в контрольных пунктах въезда-выезда на админчерте с Крымом будет увеличено количество пограничных нарядов по проверке паспортных документов и проверке транспортных средств для того, чтобы ускорить пропускные операции", - сказал он.

Кроме того, будут усилены меры безопасности непосредственно на границе между контрольными пунктами въезда-выезда, а также будут проводиться другие мероприятия по обеспечению безопасности граждан при пересечении границы.

Админграница с Крымом 24 канал

По его словам, также на период выборов в Херсонской области увеличат количество пограничных нарядов.

При этом он уточнил, что увеличение пограничников в контрольных пунктах происходит уже сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пограничники задержали на административной границе с оккупированным Крымом члена незаконного вооруженного формирования с позывным "Домовой".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал