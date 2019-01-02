Украина усилила Азовское море современным судном-перехватчиком: фотофакт

Модернизированный катер проекта UMS-1000 поступил в Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает правительственный портал в Facebook, он имеет отличные характеристики.

Так, у катера мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме.

Катер проекта UMS-1000 Правительственный портал в Facebook

Отмечается, что во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узла (84 км/ч) и это не скоростная граница.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заявила о наращивании сил в Азовском море в ответ на агрессию России в Керченском проливе.

Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.