Украина усилила Азовское море современным судном-перехватчиком: фотофакт

Модернизированный катер проекта UMS-1000 поступил в Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщает правительственный портал в Facebook, он имеет отличные характеристики.
Так, у катера мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме.
Катер проекта UMS-1000
Правительственный портал в Facebook
Отмечается, что во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узла (84 км/ч) и это не скоростная граница.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заявила о наращивании сил в Азовском море в ответ на агрессию России в Керченском проливе.
Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.
28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.
7 декабря стало известно, что в Керченском проливе застряли 140 судов.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что сутки простоя каждого пятого судна оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.
19 декабря сообщили, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.
Также министр обороны Степан Полторак предупредил, что украинские корабли продолжат ходить в этом регионе, поскольку имеют на это все права.
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