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Украина усилила Азовское море современным судном-перехватчиком: фотофакт

2.2тЧитать материал на украинском

Модернизированный катер проекта UMS-1000 поступил в Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает правительственный портал в Facebook, он имеет отличные характеристики.

Так, у катера мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме.

Катер проекта UMS-1000

Катер проекта UMS-1000

Правительственный портал в Facebook

Отмечается, что во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узла (84 км/ч) и это не скоростная граница.

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''Под полным контролем России'': Украине предложили решение по Азовскому морю

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заявила о наращивании сил в Азовском море в ответ на агрессию России в Керченском проливе.

Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Место
УкраинаМариуполь
Тег
Азовское море
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Проходил мимо
Проходил мимо
Дальность плавания - 100 км. Ну очень грозный катер)
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Это для контроля своих 14 метров от берега?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КАТЭР-ПЭРЭХОПЛЮВАЧ - ЦЭ КРУТО! Тремтiть, москалi!!!! Пливе човен, води повен, Та все хлюп-хлюп-хлюп-хлюп!.. (3) Іде козак до дівчини Та все тюп-тюп-тюп-тюп! (3)
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