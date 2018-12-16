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Украина укрепила границу на Закарпатье: что случилось

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Украинские пограничники для борьбы с контрабандой сигарет установили на участках границы в Закарпатской и Черновицкой областей забор из колючей проволоки.

"Руководством пограничного ведомства принято решение вдоль линии границы обустроить инженерные заграждения, чтобы еще больше снизить активность табачной контрабанды. Сейчас пограничниками Мукачевского отряда было установлено 7000 метров спирального заградительного забора", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В Госпогранслужбе отметили, что такой забор не сгибается и не ломается, его достаточно сложно преодолеть, и хотя контрабандисты все же пытаются искать способы его преодоления, это значительно замедлит их незаконные намерения.

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"Для стабилизации ситуации в регионе, на наиболее уязвимые направления пограничники направили дополнительные резервы ведомства – подразделения мобильного отряда "ДОЗОР", пограничные комендатуры и кинологов с собаками, которые максимально уплотнили госграницу", - сообщили в ведомстве.

Украина укрепила границу на Закарпатье: что случилось

dpsu.gov.ua

Украина укрепила границу на Закарпатье: что случилось

dpsu.gov.ua

Украина укрепила границу на Закарпатье: что случилось

dpsu.gov.ua

Украина укрепила границу на Закарпатье: что случилось

dpsu.gov.ua

"Но организаторы преступных групп, которые занимаются табачной контрабандой, также бросают серьезные силы и ресурсы, чтобы "прорваться" через границу с товаром, приносящим им сверхприбыли. Они используют оптические приборы, приборы ночного видения, радиостанции, беспилотные летательные аппараты, автомобильную технику высокой проходимости. А где не могут преодолеть границу техникой, организуют местных жителей, которых одевают в гидрокостюмы и переправляют с товаром по реке, или же преодолевают трудно проходимую гористую местность, снаряжая караваны лошадьми", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Также в Госпогранслужбе пообещали жестко реагировать на преступные действия контрабандистов и, в случае необходимости, "применять оружие в рамках действующего законодательства".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе шторм прибил к берегу баржу с контрабандой из оккупированного Крыма.

Читайте все новости по теме "контрабанда" на OBOZREVATEL.

Темы
контрабандаКонтрабанда в Украине
Место
Украина
Теги
пограничники ГоспогранслужбаГосударственная пограничная служба Украины
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну да, мелочевку с сумочками... Вся основная контрабанда через пограничников и идет.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Аполлон Безобразов, Обсасывай украинскую ЗАЛУПУ "РОШЕН", МИНЬЕТЧИК пригожинский !
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
вместо того чтобы начать отстел контрабандистов опг порошенко их крышует
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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