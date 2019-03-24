Украина существенно усилила границу: россияне разразились угрозами

На линии российско-украинской границы усилены меры безопасности в связи с повышением уровня угрозы в период президентской кампании и выборов президента Украины.

Такое заявление сделал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "УНН". "...Там усиленные пограничные наряды как в пунктах пропуска так и вне их, проводятся также и другие меры в контролируемых пограничных районах другими правоохранительными органами", – уточнил он.

По его словам, ситуация на границе с Россией остается довольно напряженной, но контролируемой. В частности, пограничники продолжают фиксировать случаи направления завербованных российскими спецслужбами граждан Украины.

"112 Украина"

С начала 2019-го Госпогранслужба отказала во въезде на территорию Украины более 2 тыс. граждан Российской Федерации.

Российские пропагандистские СМИ тут же растиражировали данное заявление. Причем, в комментариях россияне не поскупились на угрозы и панические высказывания. "Конечно, Россия будет нападать...!", "Ну, какие укрепления против бронетанковых дивизий при поддержке стратегической авиации России, если уж дойдет?" – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее миссия ОБСЕ на Донбассе заметила комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства.

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