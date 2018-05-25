Украина стянет мощное вооружение к линии фронта: всплыла проблема

Выполнение поручения президента Петра Порошенко увеличить количество противотанковых ракетных комплексов "Стугна" в зоне проведения ООС на Донбассе займет, в лучшем случае, несколько месяцев.

Об этом сказано в эксклюзивном блоге на OBOZREVATEL военного эксперта, директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского.

Он подчеркнул, оснащение ВСУ, особенно на передовой, – мера необходимая.

"Другой вопрос, что они просто по приказу ниоткуда не берутся. Если речь идет о том, что они недавно были испытаны, то это не говорит о том, что налажено их серийное производство. Т.е. они нужны на передовой не в количестве одной, двух или пятидесяти штук, а порядка нескольких сотен. И здесь одного приказа Порошенко мало", – пояснил эксперт.

По словам Сунгуровского, в госзаказе определено выделение средств на увеличение количества "Стугн".

"Но на дворе май. Они за это время не успеют этого сделать. Когда принимаешь какие-то решения, необходимо понимать технологию. Вот заложили какое-то количество денег на производство этих "Стугн", вот они начали разворачивать, не производить уже, а только разворачивать серийное производство", – подчеркнул он.

"Это не один день, это займет несколько месяцев в лучшем случае. Это если производство опытное - если технология полностью отработана, заключены контракты на поставку оборудования и т.д. А если нет, то на это уходят годы", – добавил эксперт.

Напомним, об увеличении количества противотанковых ракетных комплексов "Стугна" на Донбассе Порошенко заявил по итогам их успешных испытаний с американским ПТРК Javelin. Оба комплекса эффективно поразили цель. В качестве мишени использовался настоящий танк, а не макет.