Украина стянет мощное вооружение к линии фронта: Порошенко отдал приказ

Президент Украины Петр Порошенко поручил увеличить количество противотанковых ракетных комплексов "Стугна" в зоне проведения ООС на Донбассе.
Об этом украинский лидер сообщил 24 мая на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих во Львовской области, передает "Интерфакс-Украина".
"Я лично проверил уровень комплектации наших бригад на фронте противотанковыми средствами – современными, нового поколения – "Стугна" и поставил задание, чтобы в ближайшее время увеличили укомплектованность бригад "Стугнами" на линии столкновения", – рассказал Порошенко.
Он отметил, что все испытания комплексов "Стугна" были чрезвычайно успешными.
"Я лично присутствовал на всех испытаниях и не видел ни одного раза, когда "Стугна" с максимального расстояния не поразила соответствующую цель", - заявил президент.
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