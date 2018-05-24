Украина стянет мощное вооружение к линии фронта: Порошенко отдал приказ

Президент Украины Петр Порошенко поручил увеличить количество противотанковых ракетных комплексов "Стугна" в зоне проведения ООС на Донбассе.

Об этом украинский лидер сообщил 24 мая на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих во Львовской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Я лично проверил уровень комплектации наших бригад на фронте противотанковыми средствами – современными, нового поколения – "Стугна" и поставил задание, чтобы в ближайшее время увеличили укомплектованность бригад "Стугнами" на линии столкновения", – рассказал Порошенко.

Он отметил, что все испытания комплексов "Стугна" были чрезвычайно успешными.

"Я лично присутствовал на всех испытаниях и не видел ни одного раза, когда "Стугна" с максимального расстояния не поразила соответствующую цель", - заявил президент.

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