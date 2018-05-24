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Украина стянет мощное вооружение к линии фронта: Порошенко отдал приказ

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Президент Украины Петр Порошенко поручил увеличить количество противотанковых ракетных комплексов "Стугна" в зоне проведения ООС на Донбассе.

Об этом украинский лидер сообщил 24 мая на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих во Львовской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Я лично проверил уровень комплектации наших бригад на фронте противотанковыми средствами – современными, нового поколения – "Стугна" и поставил задание, чтобы в ближайшее время увеличили укомплектованность бригад "Стугнами" на линии столкновения", – рассказал Порошенко.

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Он отметил, что все испытания комплексов "Стугна" были чрезвычайно успешными.

"Я лично присутствовал на всех испытаниях и не видел ни одного раза, когда "Стугна" с максимального расстояния не поразила соответствующую цель", - заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ закрепились на новых рубежах на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ЛНРНовости ДНР
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Зачем стягивать??? Почитаешь и так уже всех победили?
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