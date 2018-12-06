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Украина срочно направила штурмовые подразделения на границу с Россией

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Десантно-штурмовые подразделения вооруженных сил передислоцировали на наиболее опасные направления российско-украинской границы.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Житомирскую область, передает пресс-служба лидера государства, (чтобы посмотреть видео его выступления, проскрольте до конца страницы).

Отмечается, что Порошенко посетил одну из воинских частей, где состоялась загрузка подразделений и техники десантно-штурмовой войск ВСУ в самолеты для переброски в рамках выполнения задач, определенных военным положением.

Украина срочно направила штурмовые подразделения на границу с Россией

Пресс-служба президента Украины

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"В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных Сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора не теряя ни секунды", – сказал Порошенко.

Украина срочно направила штурмовые подразделения на границу с Россией

Пресс-служба президента Украины

Кроме того, состоялся пролет самолетов Су-27 и Ил-76МД в боевом порядке. Президент отметил, что важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск.

Украина срочно направила штурмовые подразделения на границу с Россией

Пресс-служба президента Украины

"С этого военного аэродрома сейчас элита нашей армии – подразделения десантно-штурмовых войск будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы в соответствии с утвержденными планами. Как всегда вы отправляетесь туда, где наиболее трудно, где требуется решать наиболее сложные задачи, где без воинов десантно-штурмовых войск никак", – пояснил президент.

Украина срочно направила штурмовые подразделения на границу с Россией

Пресс-служба президента Украины

Украина срочно направила штурмовые подразделения на границу с Россией

Пресс-служба президента Украины

Украина срочно направила штурмовые подразделения на границу с Россией

Пресс-служба президента Украины

Украина срочно направила штурмовые подразделения на границу с Россией

Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, военное положение ввели в ответ на нападение российских военных в Черном море. Указ президента вступил в силу с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года в 10 областях Украины.

Украина срочно направила штурмовые подразделения на границу с Россией

Порошенко предупреждал, что существует серьезная угроза операции России на суше против Украины. Также постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко говорил, что РФ может захватить украинские города Бердянск и Мариуполь.

Также Порошенко предупреждал, что в период военного положения будет усилена охрана границы, в том числе с оккупированным Крымом.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
военное положениеВооруженные силы Украины
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Деревянные пальто им сразу выдайте, и оградку на кладбише не забудьте забронировать. Потрошенко мясо на убой выдвигает.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Смерть позорной кацапне
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Xозяин Xохлов
Xозяин Xохлов
ДШБ Украины готовятся к сдаче в плен - спиливают мушки на автоматах
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