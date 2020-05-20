Украина созвала заседание ТКГ с Россией из-за обвинений "Л/ДНР": Резников пояснил причину
Украина срочно инициировала заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения ситуации на Донбассе.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в Контактной группе Алексей Резников, передает РБК-Украина.
Он отметил, что террористы обвинили украинских военнослужащих в обстрелах объектов энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганской области, однако эта информация не соответствует действительности.
"Мы категорически и решительно отвергаем такие безосновательные обвинения в адрес Вооруженных сил Украины. В связи с этим глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма обратился к специальному представителю действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпоже Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова об инициативе безотлагательного проведения заседания группы ТКГ по безопасности", – проинформировал Резников.
Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский рассказал, что украинские военные не открывают огонь первыми, но будут давать ответ оккупантам на все их провокации, которые несут угрозу жизням. "У у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну", – подчеркнул президент.