Украина созвала заседание ТКГ с Россией из-за обвинений "Л/ДНР": Резников пояснил причину

Кирилл Лютый Расследования 19:06, 20.05.2020

Украина срочно инициировала заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в Контактной группе Алексей Резников, передает РБК-Украина.

Он отметил, что террористы обвинили украинских военнослужащих в обстрелах объектов энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганской области, однако эта информация не соответствует действительности.

"Мы категорически и решительно отвергаем такие безосновательные обвинения в адрес Вооруженных сил Украины. В связи с этим глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма обратился к специальному представителю действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпоже Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова об инициативе безотлагательного проведения заседания группы ТКГ по безопасности", – проинформировал Резников.

Резников пояснил причину срочного заседания ТКГ. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский рассказал, что украинские военные не открывают огонь первыми, но будут давать ответ оккупантам на все их провокации, которые несут угрозу жизням. "У у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну", – подчеркнул президент.

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