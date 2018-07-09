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Украина "созреет" для победы: генерал назвал срок

1.9тЧитать новость на украинском

Необходимо, как минимум, 3 года, чтобы для освобождения Донецка и Луганска созрела ситуация.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата .

Отвечая на вопрос, когда можно будет отпраздновать победу в Донецке и Луганске, он заметил: "Не спешите с оценками. Это может быть не год и не два. Потребуется не менее 3 лет для того, чтобы ситуация созрела".

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В этом контексте генерал подчеркнул: если говорить о сугубо военных возможностях Украины, то такая ситуация не созреет никогда. "Потому что наши возможности сегодня заключаются в обороне. Если мы сравниваем возможности Российской Федерации и Украины, этого не произойдет никогда. Россия была и будет сильнее Украины", - констатировал он.

Лопата пояснил: "Прежде всего, речь идет о международной помощи Украине, о политическом давлении на РФ. Кроме того, мы понимаем, что пока для этого нет ни внутренних, ни внешних условий".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Лопата предложил отрезать Крым от материковой части Украины.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Лопата
Место
Украина
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Графский Степан
Графский Степан
БУГАГА! Хохложопые, вспомните Илловайск или Дебальцево! Вам понравилось?))) Вспоминаю сколько хохложопые на встречу к Бандере отправилось)))
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