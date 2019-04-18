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"Украина — рубеж НАТО": военный эксперт объяснил наращивание войск РФ на границе

1.6тЧитать материал на украинском

Стягивая войска к украинской границе, Россия создает форпост для противостояния с НАТО. С выборами президента Украины это никак не связано.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал военный эксперт Олег Жданов. Он прокомментировал информацию министра обороны Степана Полторака о том, что после первого тура президентских выборов РФ перебросила к границе еще одну батальонно-тактическую группу (БТГ).

"РФ формирует свою западную границу, как в период противостояния Советского Союза и НАТО. Т.е. они объявили себя правопреемниками, и теперь мы как передовой рубеж западного мира перед Российской Федерацией", — отметил Жданов.

По его мнению, наращивание российских войск на границе не связано с выборами в Украине.

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"Я бы не связывал. Если мы посмотрим на протяжении всех 5 лет, начиная особенно с 2015-го года, когда началась активная фаза формирования этой группировки войск, то она идет примерно планомерно в рамках тех военных бюджетов, которые выделяет РФ", — объяснил эксперт.

"Прямых разведпризнаков подготовки к полномасштабной или открытой агрессии против Украины не зафиксировано",— подчеркнул он.

Жданов напомнил, что в 2014 году РФ ввела свой военный контингент в Беларусь, и после учений в 2017-м там осталась еще одна российская дивизия.

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"Сегодня группировка российских войска на территории Беларуси оценивается примерно в 18-20 тысяч человек. Она разбросана по всем 7 полигонам Беларуси, и естественно она разбросана вдоль южной границы Беларуси, то есть вдоль северной границы Украины. Но опять же, мы говорим о создании форпоста РФ для противостояния с НАТО", — рассказал он.

"Украина — рубеж НАТО": военный эксперт объяснил наращивание войск РФ на границе

gorka-5.livejournal.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • По информации Степана Полторака, количество батальонно-тактических групп РФ на границе с Украиной увеличилось с 28 до 29.

  • Александр Турчинов предупредил, что Россия активно ведет подготовку к большой континентальной войне в Европе, начало которой может развернуться в Украине.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
Теги
НАТОНовости Донбассаграница
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Укростан передовой рубеж не смешите мои тапки. Россия где хочет там и держит свои войска
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