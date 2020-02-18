Украина рискует "сдать" Донбасс: офицер США назвал угрозу

Офицер ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что введение на оккупированную территорию Донбасса миротворческой миссии ООН может означать "сдачу этой территории".

"Всё будет зависеть от того, как договорятся", – сказал он OBOZREVATEL.

"Во-первых, какой будет состав миротворческих войск, солдаты из каких стран будут в них входить. Во-вторых, где они будут находиться: на государственной границе или на линии разграничения", – пояснил офицер.

Миротворцы ООН, бойцы ВСУ, коллаж

По его оценкам, "Путин согласится на то, чтобы миротворческие войска стояли на стороне "ЛНР", "ДНР" и Украины, он не согласится, чтобы они стояли на государственной границе". В этом контексте он заметил, что присутствие миротворческих сил на линии разграничения будет означать, что "там не совсем ваша территория, как, например, в Абхазии".

Он добавил, что, "если войска ООН будут располагаться на всей оккупированной территории Украины, и вы захотите зайти и занять свою территорию, вы не сможете этого сделать, потому что там стоят войска ООН. Это значит, что эту территорию вы как бы сдали под управление ООН".

Офицер заметил, что, даже если миротворческая миссия ООН – временная мера, она может продолжаться очень долго. "В Абхазии это тоже была временная мера, но когда пришли русские, они миротворцев оттуда выгнали – и все. Миротворцы, которые стоят на Синае, стоят там вечно. И сколько они еще там будут стоять – неизвестно".

"Нет ничего более постоянного, чем временное. Это касается и вооруженных конфликтов", – сказал Табах.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что намерен актуализировать вопрос введения миротворческих сил ООН на Донбасс на Генассамблее ООН.

Как писал OBOZREVATEL, бывший постпред Украины при ООН и новоназначенный посол в США Владимир Ельченко заявил, что на определенном этапе переговоров с международным сообществом Украине придется выносить на рассмотрение, в частности, Совета безопасности ООН, вопрос о введении миротворцев ООН на Донбасс.

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