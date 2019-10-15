"Это замалчивают!" Ветеран АТО предупредил, что Украина рискует Мариуполем

Отвод украинских войск на Донбассе даже на 300 метров может иметь необратимые последствия, вплоть до потери Мариуполя.

Об этом предупредил ветеран АТО Глеб Бабич в эфире ObozTV. Он объяснил, что почти по всей линии разграничения Вооруженные силы Украины занимают единственно возможные точки и высоты.

"Отступить на 500 м, на 2000 м – это в квартале небольшое расстояние. А вернуться на эти 500 м в ситуации, когда там уже занимают твои старые позиции – невозможно", – подчеркнул Бабич.

"Мы можем потерять "ключи" от Мариуполя. Мы можем потерять плацдарм с той стороны Северского Донца, где Крымское – между Крымским и Трехизбенкой. И еще многое", – предостерег он.

По его мнению, верить в то, что российские оккупанты "вдруг" на этот раз не обманут и тоже отведут свои войска – "жуткая бессмыслица".

"Иногда 300 метров – это ключ к краху. И это никто не анализирует. Это все замалчивают. Если раньше было сопротивление на уровне штабов, то сейчас все кивают. Хотя люди понимают, чем это угрожает. Это большая опасность", – подытожил военный.

Бабич также рассказал о том, что около 60% жителей Золотого и Екатериновки, которые находятся у самой линии разграничения, выступают против одностороннего отвода украинских войск.

"Условно, большинство говорят: если бы вы отошли на 2 км, они бы отошли на 2 км, и друг в друга не стреляли – мы бы согласились. Но те же не отойдут. И они будут тут. А люди, которые живут на рубеже, очень хорошо осознают разницу между "теми" и нами. Украину можно недолюбливать, но это цивилизация и защита… Около 60% людей "против". 30%, возможно, "за". И есть люди, которые еще колеблются", – передал он.

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