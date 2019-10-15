Главная Новости
15 октября • обновлено в 21:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Это замалчивают!" Ветеран АТО предупредил, что Украина рискует Мариуполем

5.4т Читать материал на украинском

Отвод украинских войск на Донбассе даже на 300 метров может иметь необратимые последствия, вплоть до потери Мариуполя.

Об этом предупредил ветеран АТО Глеб Бабич в эфире ObozTV. Он объяснил, что почти по всей линии разграничения Вооруженные силы Украины занимают единственно возможные точки и высоты.

"Отступить на 500 м, на 2000 м – это в квартале небольшое расстояние. А вернуться на эти 500 м в ситуации, когда там уже занимают твои старые позиции – невозможно", – подчеркнул Бабич.

Новости
"Вопрос отложен": в ОП сделали жесткое заявление по разведению войск на Донбассе

"Мы можем потерять "ключи" от Мариуполя. Мы можем потерять плацдарм с той стороны Северского Донца, где Крымское – между Крымским и Трехизбенкой. И еще многое", – предостерег он.

По его мнению, верить в то, что российские оккупанты "вдруг" на этот раз не обманут и тоже отведут свои войска – "жуткая бессмыслица".

"Иногда 300 метров – это ключ к краху. И это никто не анализирует. Это все замалчивают. Если раньше было сопротивление на уровне штабов, то сейчас все кивают. Хотя люди понимают, чем это угрожает. Это большая опасность", – подытожил военный.

Новости
Отвод войск на Донбассе: генерал предупредил о "втором Иловайске"

Бабич также рассказал о том, что около 60% жителей Золотого и Екатериновки, которые находятся у самой линии разграничения, выступают против одностороннего отвода украинских войск.

"Условно, большинство говорят: если бы вы отошли на 2 км, они бы отошли на 2 км, и друг в друга не стреляли – мы бы согласились. Но те же не отойдут. И они будут тут. А люди, которые живут на рубеже, очень хорошо осознают разницу между "теми" и нами. Украину можно недолюбливать, но это цивилизация и защита… Около 60% людей "против". 30%, возможно, "за". И есть люди, которые еще колеблются", – передал он.

В Станице Луганской активно восстанавливают разрушенный мост

В Станице Луганской активно восстанавливают разрушенный мост

facebook.com/pressjfo.news

Как писал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
8
Смешно
11
Интересно
17
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Около 60% людей "против". 30%, возможно, "за"." Афтыр, а вы лично пересчитывали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Треба щоб президент передавав УСЕ СВОЄ РОДИННЕ МАЙНО І РАХУНКИ,навіть іноземні, у казну під час президентства. Це щоб він розумів ставки. Якщо щось "не так" - нехай збігає голий і босий.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel