Украина решила оградиться забором от Румынии: жители вышли с протестом. Фото

Украинские пограничники начали строительство ограждения на границе в Румынией с целью противодействия контрабандной деятельности.

Жители Закарпатья отреагировали на это протестом и провокациями. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы "Деловое" начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы", – сказано в сообщении.

dpsu.gov.ua

Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек, с требованием остановить установку ограждения. Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства. Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их.

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

Отмечается, что причиной возобновления инженерно-технического обустройства данного участка стало учащение попыток незаконно перечесть границу.

Несмотря на попытки остановить строительство, роботы на границе были продолжены, а на место событий прибыла полиция. Сообщается также, что местные жители в знак протеста перекрыли автомобильную дорогу "Рахов-Мукачево".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на автомобиле с иностранной регистрацией сбили начальника пограничного отдела "Деловое".

В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники открыли огонь по контрабандистам, которые пытались вывезти из Украины ящики с нелегальными сигаретами.

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