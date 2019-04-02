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Украина решила оградиться забором от Румынии: жители вышли с протестом. Фото

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Украинские пограничники начали строительство ограждения на границе в Румынией с целью противодействия контрабандной деятельности.

Жители Закарпатья отреагировали на это протестом и провокациями. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы "Деловое" начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы", – сказано в сообщении.

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Украина решила оградиться забором от Румынии: жители вышли с протестом. Фото

dpsu.gov.ua

Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек, с требованием остановить установку ограждения. Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства. Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их.

Украина решила оградиться забором от Румынии: жители вышли с протестом. Фото

dpsu.gov.ua

Украина решила оградиться забором от Румынии: жители вышли с протестом. Фото

dpsu.gov.ua

Отмечается, что причиной возобновления инженерно-технического обустройства данного участка стало учащение попыток незаконно перечесть границу.

Несмотря на попытки остановить строительство, роботы на границе были продолжены, а на место событий прибыла полиция. Сообщается также, что местные жители в знак протеста перекрыли автомобильную дорогу "Рахов-Мукачево".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на автомобиле с иностранной регистрацией сбили начальника пограничного отдела "Деловое".

В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники открыли огонь по контрабандистам, которые пытались вывезти из Украины ящики с нелегальными сигаретами.

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Тема
Контрабанда в Украине
Место
Украина
Тег
Госпогранслужба
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
А яйценух в курсе? Пригласили бы.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сеню поставить начальником строительства.
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