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19 сентября • обновлено в 13:30
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Украина развенчала громкий фейк России о Донбассе: в чем суть

2.4т Читать материал на украинском

Украинская делегация в ОБСЕ предоставила доказательства использования Россией зажигательного оружия на Донбассе.

Таким образом, они опровергли фейк РФ о том, что такое вооружение используется ВСУ. Об этом сообщил зампостпреда Украины относительно международных организации в Вене Игорь Лоссовский, пишет "Укринформ".

"На заседании Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ украинская делегация развенчала фейк, распространенный российской стороной на одном из заседаний. Кроме этого, мы поинформировали наших международных партнеров о конкретных фактах использования именно Россией зажигательного оружия на Донбассе", – пояснил он.

Дипломат уточнил, что делегация РФ ранее заявляла, что ВСУ якобы использовали зажигательные снаряды во время обстрела в Донецкой области в июне. Однако отчеты мониторинговой миссии ОБСЕ свидетельствуют о том, что они использовались именно российскими вооруженными формировании в нескольких оккупированных населенных пунктах.

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При этом Россия, которая обязывалась не использовать такой тип оружия, обстреливает ним Донбасс с 2015 года. Так, в январе того года российская 220-мм огнеметная система залпового огня "Буратино" зажигательного действия была использована при обстреле возле Веселого Донецкой области. Также еще известно о как минимум двоих случая использования такого оружия.

ОБСЕ

ОБСЕ

kp.ua

Как писал OBOZREVATEL, делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыме".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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hunt andres
hunt andres
Опять 3,14здеж. Мониторинговая миссия ОБСЕ не могла подтвердить применение "зажигательного оружия" "российскими вооруженными формированиями", ИБО - миссия ОБСЕ НЕОДНОКРАТНО подтверждала ОТСУТСТВИЕ вооруженных формирований РФ на Донбасе. Точка, фейкомёты.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Россия стреляет на Донбассе?? Ранули совсем тронулись
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70rus xxx
70rus xxx
"При этом Россия, которая обязывалась не использовать такой тип оружия".....Можно ссылочку на пункт,где Россия обещала не использовать на Донбассе то то и то то?И этот бред втюхивают недалеким селюкам.
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