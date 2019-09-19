Украина развенчала громкий фейк России о Донбассе: в чем суть

Украинская делегация в ОБСЕ предоставила доказательства использования Россией зажигательного оружия на Донбассе.

Таким образом, они опровергли фейк РФ о том, что такое вооружение используется ВСУ. Об этом сообщил зампостпреда Украины относительно международных организации в Вене Игорь Лоссовский, пишет "Укринформ".

"На заседании Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ украинская делегация развенчала фейк, распространенный российской стороной на одном из заседаний. Кроме этого, мы поинформировали наших международных партнеров о конкретных фактах использования именно Россией зажигательного оружия на Донбассе", – пояснил он.

Дипломат уточнил, что делегация РФ ранее заявляла, что ВСУ якобы использовали зажигательные снаряды во время обстрела в Донецкой области в июне. Однако отчеты мониторинговой миссии ОБСЕ свидетельствуют о том, что они использовались именно российскими вооруженными формировании в нескольких оккупированных населенных пунктах.

При этом Россия, которая обязывалась не использовать такой тип оружия, обстреливает ним Донбасс с 2015 года. Так, в январе того года российская 220-мм огнеметная система залпового огня "Буратино" зажигательного действия была использована при обстреле возле Веселого Донецкой области. Также еще известно о как минимум двоих случая использования такого оружия.

ОБСЕ kp.ua

Как писал OBOZREVATEL, делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыме".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!