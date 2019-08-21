Украина разминировала мост у Станицы Луганской: в ОБСЕ рассказали, что дальше

Украинская сторона закончила роботы с разминирования возле моста в Станице Луганской на Донбассе.

Об этом уведомлено Специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартина Сайдика, сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Главной темой сегодняшнего [21 августа] заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Участники ТКГ согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги.

В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", – заявил Сайдик.

Иллюстрация. Мост в Станице Луганской Соцсети

По его словам, по сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, действующее является самым действенным.

Спецпредставитель добавил, что в рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Экономическая рабочая группа, среди прочих тем, также обсуждала вопросы, связанные с водоснабжением в ОРДО и ОРЛО и финансовое положение предприятия "Вода Донбасса".

"Политическая рабочая группа, как и на прошлом заседании, продолжила дискуссии по вопросам своей традиционной повестки дня – имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРЛО", – сообщил Сайдик.

Мартин Сайдик Факты

Как писал OBOZREVATEL, недавно российский пропагандист, политолог Алексей Рощин заявил, что Россия развязала войну на Донбассе якобы для того, чтобы вынудить Украину признать аннексию Крыма. На самом деле, по словам "журналиста", этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб.

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