Трехсторонняя контактная группа, в составе которой Украина, Россия и ОБСЕ, в четверг, 14 мая, провела новое заседание касательно ситуации на Донбассе.

Оно состоялось в режиме видеоконференции. Украину представляла обновленная делегация, сформированная указом президента Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба ОП.

Переговоры ТКГ по Донбассу Коллаж

Первое, на что указала Украина, – это важность выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже, особенно необходимость выполнения требований по безопасности и устойчивого режима тишины.

"В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых", – отметили в ОП.

ТКГ продолжила работу по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинские представители настояли на обмене в формате "всех на всех", определенном в рамках "нормандской" встречи.

Украина также в очередной раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей от ОБСЕ на всей территории страны.

"СММ ОБСЕ отметила, помимо прочего, существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного", – сказано в сообщении.

В очередной раз подчеркнуто, как отметила прессслужба, необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения. Так, КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

"Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украинская сторона исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины", – рассказали в Офисе президента.

На заседании продолжили и обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

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