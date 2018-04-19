"Украина проигрывает": волонтер сделал неутешительный прогноз по войне с РФ

Информационная агрессия России будет дальше продолжаться, при этом Украина проигрывает эту войну.

Такой прогноз сделал известный волонтер и блогер Мирослав Гай на своей странице в Facebook, приведя в пример антиукраинскую деятельность РФ.

"Пример работы ССО РФ в информационно-психологических операциях против Украины. 17 апреля этого года, на сайте "Новососсияинфо" опубликовали фейк о задержании в США представителя Государственного Космического Агентства Украины Павла Дегтяренка и Главного конструктора КБ "Південне" Александра Дегтяренко. Ссылались на украинские СМИ. Конструкторы ездили на 34-й Космический симпозиум в Колорадо", – написал Гай.

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Он отметил, что основной задачей фейка было продлить в инфопространстве другую ложь о, якобы, передаче Украиной проектной документации ракет КНДР.

"А мы ведь все знаем, что такая документация всегда была у РФ, как "правоприемницы" СССР. Для правдоподобности приплели посла Украины в США Чалого. После того, как эту инфу опубликовала отрыжка "Новороссии", ее начали массово тиражировать в российских СМИ. Типичная практика их войск информационных операций, создать источник и ссылаться на него. В результате было около 43-х публикаций в СМИ, 6 сообщений в разных блогах и форумах 14 сообщений от ботов и ломов социальных сетях", – подчеркнул волонтер.

Гай добавил, что фейк получил мощнейший резонанс и распространение в сети, а единственное нормальное опровержение дало лишь посольство Украины в США.

"В этих вопросах мы проигрываем информационную войну. Я не вижу затихания информационной агрессии РФ против Украины, у них работают целые специальные войска в этом направлении, из чего можно сделать косвенный вывод, что и все виды другой агрессии будут продолжаться", – подчеркнул Гай.

Волонтер напомнил свой тезис: "Все войны начинаются, сопровождаются и завершаются информационно-психологическими операциями".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "ДНР" придумали новый фейк о якобы готовящейся химической атаке со стороны украинских военных и НАТО.