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20 мая • обновлено в 12:06
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Украина призвала срочно собрать "Минск" из-за "боевой готовности "ЛНР"

5.5т
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В среду, 20 мая, созывается срочная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске из-за заявлений главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам года президентства.

"Сегодня из-за заявлений Пасечника, представитель Украины в Минске Леонид Кучма обратился, чтобы срочно собрать заседание Трехсторонней контактной группы", – отметил гарант.

Зеленский добавил, что Кучма направил письмо послу ОБСЕ Хайди Грау.

Напомним, что главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник привел оккупационные войска в полную боевую готовность и нагло пригрозил Украине отодвинуть линию фронта.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Как сообщалOBOZREVATEL, главарь "ДНР" Денис Пушилин также заявил о том, что привел "войска" в боевую готовность.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Пресс-конференция Зеленского 2020 Мирные переговоры в Минске Минские договоренности
Персоны
Владимир Зеленский Леонид Кучма
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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