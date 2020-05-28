Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщила пресс-служба посольства в Facebook, обращение было опубликовано в журнале "Il Venerdi".

"Трагическая история итальянского репортера Андреа Рокелле не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, в том числе и Виталий Маркив. Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву", – заявил дипломат.

Публикация стала результатом продолжительного диалога посольства с руководством и журналистами издания "La Repubblica" о представлении в итальянских медиа альтернативной точки зрения.

Виталий Маркив Пресс-служба МВД

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