Украина призвала мир усилить давление на Россию за оккупацию Крыма и Донбасса

Украина призвала мировое сообщество повлиять на РФ за похищение людей в Крыму и на Донбассе.

Украина обратилась к мировому сообществу с просьбой не оставлять без внимания судьбу людей, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и аннексированного Крыма.

Профильные организации, а также лидеров влиятельных европейских и западных государств призвали усилить давление на страну-агрессора. Соответствующее обращение опубликовала пресс-служба МИД к Международному дню жертв насильственных исчезновений, который отмечается 30 августа.

В ведомстве напомнили, что сегодня прокуратурой Автономной Республики Крым и г. Севастополь осуществляется процессуальное руководство в 115 уголовных производствах по 117 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищение людей.

К тому же в большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Кроме этого, зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования.

"Как и в общей картине преследований несогласных с политикой Москвы, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары. Решат Аметова был похищен во время одиночного молчаливого протеста против вторжения России в Крым и замучен насмерть в марте 2014 года. Эрвин Ибрагимов, член регионального Меджлиса Бахчисарая и исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, похищенный 24 мая 2016 года, является пропавшим без вести до сих пор", – напомнили в украинском МИД.

Там подчеркнули, что в обоих случаях правозащитники обвиняют оккупационные власти Крыма в отсутствии эффективного расследования. Также отметили, что все факты насильственных исчезновений украинских и крымскотатарских активистов на территории аннексированного полуострова отражены в иске Украины против Российской Федерации по делу о нарушении российской стороной Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, который в 2017 году подан Украиной в Международный Суд ООН.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений. Важным является усиление международного давления на Российскую Федерацию с целью выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международному гуманитарному праву и правам человека, прежде всего, касающихся обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность ", – подытожили в Министерстве иностранных дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, "сенатор" от временно аннексированного Крыма Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы должен решить вопрос признания полуострова российским. Представитель страны-агрессора потребовал, чтобы высшее украинское политическое руководство создало для этого специальную площадку.

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