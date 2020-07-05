Украина потребует дополнительную компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, – Енин

Украина намерена получить компенсацию для МАУ от Ирана из-за крушения самолета в Тегеране.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщив, что стороны наконец согласовали свои позиции и подходы в процессе переговоров с Ираном. Также, по его словам, украинские эксперты примут участие в техническом расследовании.

"Черные ящики во Францию еще не отправили. Сегодня мы имеем очередное обещание иранской стороны сделать это 20 июля. Пару дней назад мы получили согласие французской власти принять наших двух экспертов, которые примут участие в процессе как члены группы по техническому расследованию", – отметил Енин.

"Стороны, получившие убытки вследствие катастрофы, наконец согласовали свои позиции и подходы в процессе переговоров с иранской стороной в отношении привлечения Ирана к ответственности, компенсации родственникам погибших. Кроме того, украинская сторона ставит целью еще и получение компенсации "Украинским авиалиниям", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран также согласился выплатить компенсации семьям и родственникам погибших в сбитом над Тегераном самолете МАУ. Соглашение уже подписали.