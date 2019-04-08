"Украина понесла тяжелую утрату": под Киевом трагически погиб известный бизнесмен

В катастрофе под Киевом погиб генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds Владимир Слабовский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Юрий Бутусов. Он добавил, что это был бизнесмен очень высокого класса. Он погиб в ДТП.

"Его компания демонстрирует впечатляющие темпы роста, это один из лидеров по инвестициям в производство в Украине, топ-менеджеры такого класса — это уникальные и незаменимые люди. Но прежде всего это был гражданин. Познакомился я с ним, потому что Владимир - очень неравнодушный человек. С самого начала войны он направлял большие ресурсы на помощь украинским воинам. Трудно подсчитать число благодарностей за волонтерскую помощь, которые передали Владимиру Слабовскому", — сообщил Бутусов.

По его словам, многие старшие офицеры и генералы ВСУ хорошо знают Слабовского, который особенно часто посещал Мариуполь, он помогал решать десятки различных вопросов.

"Огромную помощь Слабовский оказывал тем, кто воюет с поддержкой исключительно от волонтеров — добровольческим отрядам "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии", батальону "Донбасс". Вместе с волонтерским фондом патриота-одессита Марка Гордиенко, Слабовский наладил канал помощи 8-му батальону УДА "Аратта" — включая мини-трактор для оборудования передовых позиций", — отметил журналист.

При этом Слабовский отказывался от всякого пиара и известности.

"Он был патриотом Украины из Донецка. У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014-м, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории, и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с российскими агрессорами. Бойцам он всегда говорил: "Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не изгонят, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским", — сообщил Бутусов.

"Огромную тяжелую утрату понесла Украина... Такие люди как Владимир Слабовский создают добавочную стоимость не только в бизнесе — они создают добавочную стоимость всему, к чему прикасаются, и прежде всего народу Украины, частью которого он был и он будет..." — подытожил Бутусов.

FB Владимира Слабовского

FB Владимира Слабовского

FB Владимира Слабовского

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло жуткое ДТП, Porsche сгорел дотла.

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