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Украина понесла потери: появились фото погибших бойцов АТО

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В зоне проведения АТО погиб украинский военнослужащий Александр Матус.

Трагедия случилась 20 апреля. Об этом сообщается в Twitter "Милитарного портала".

Уточняется, что боец 1981 года рождения был родом из Лисичанска Луганской области.

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Он служил в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Погиб в районе с.Крымского в результате обстрела позиции по вражеской БМП.

Кроме того, в госпитале умер Евгений Хоменко 1997 г.р. - наводчик гаубичного дивизиона ОЗСП "Азов" 18 полка оперативного назначения НГУ.

о информации СМИ, также выполнял обязанности минометчиков. 19 апреля получил тяжелые ранения в результате взрыва снаряда.

Родом был из города Вольногорск (Днепропетровская область).

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в военном госпитале 20 апреля скончался боец АТО, старший солдат Широкий Геннадий Вячеславович.

Ранее в ООН озвучили число жертв войны на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеОРДЛО
Место
Украина
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