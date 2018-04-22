Украина понесла потери: появились фото погибших бойцов АТО

В зоне проведения АТО погиб украинский военнослужащий Александр Матус.

Трагедия случилась 20 апреля. Об этом сообщается в Twitter "Милитарного портала".

Уточняется, что боец 1981 года рождения был родом из Лисичанска Луганской области.

Он служил в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Погиб в районе с.Крымского в результате обстрела позиции по вражеской БМП.

За даними штабу АТО, 20 квітня загинув один військовослужбовець, один був поранений.



- Олександр Матус, 1981 р.н., м.Лисичанськ (Луганська обл.), 53 омбр. Загинув в районі с.Кримське внаслідок обстрілу позиції з ворожої БМП. pic.twitter.com/Kvn5cUis22 — Мілітарний портал (@mil_in_ua) 22 апреля 2018 г.

Кроме того, в госпитале умер Евгений Хоменко 1997 г.р. - наводчик гаубичного дивизиона ОЗСП "Азов" 18 полка оперативного назначения НГУ.

о информации СМИ, также выполнял обязанности минометчиков. 19 апреля получил тяжелые ранения в результате взрыва снаряда.

Родом был из города Вольногорск (Днепропетровская область).

- Євген Хоменко, 1997 р.н., м.Вільногірськ (Дніпропетровська обл.), навідник гаубичного дивізіону озсп "Азов" 18 полку оперативного призначення НГУ. За інформацією ЗМІ, також виконував обов'язки мінометника. 19 квітня зазнав важких поранень внаслідок вибуху снаряда pic.twitter.com/CarqxbsK1w — Мілітарний портал (@mil_in_ua) 22 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в военном госпитале 20 апреля скончался боец АТО, старший солдат Широкий Геннадий Вячеславович.

Ранее в ООН озвучили число жертв войны на Донбассе.