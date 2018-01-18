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Украина понесла потери: на Донбассе произошла трагедия

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Кроме двух украинских военнослужащих, погибших в зоне АТО 17 января в результате подрыва техники, Украина потеряла еще двух бойцов "Правого сектора".

Об этом в своем Facebook сообщил блогер Мирослав Гай.

"Вечная память воинам, которые защищают Украину", - кратко написал он.

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Как сообщал "Обозреватель", накануне в результате подрыва техники украинских военнослужащих на неизвестном взрывном устройстве погибли двое бойцов, еще пятеро получили ранения.

16 января двое украинских военнослужащих были ранены в результате обстрелов со стороны террористов на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы УкраиныПравый сектор
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