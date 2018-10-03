Украина понесла потери на Донбассе и жестко отомстила "Л/ДНР": есть убитые и раненые

Трое оккупантов убиты, еще трое ранены за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе. Украина потеряла одного воина, еще двое получили ранения.

Враг 8 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

"По позициям наших войск в районе Орехово оккупанты совершили два обстрелы из минометов калибра 120 и 82 мм. Защитники Крымского дважды подвергались огневому удару из минометов 82-го калибра. Также минометные обстрелы оккупанты провели по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Новотошковское, Луганского, Старогнатовка и Лебединское. По защитникам Луганского и Гнутово кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты", - добавили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Объединенные силы разгромили террористов "Л/ДНР". В сентябре было уничтожено 62 оккупанта.