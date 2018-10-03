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Украина понесла потери на Донбассе и жестко отомстила "Л/ДНР": есть убитые и раненые

4.1тЧитать материал на украинском

Трое оккупантов убиты, еще трое ранены за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе. Украина потеряла одного воина, еще двое получили ранения.

Враг 8 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

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"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

"По позициям наших войск в районе Орехово оккупанты совершили два обстрелы из минометов калибра 120 и 82 мм. Защитники Крымского дважды подвергались огневому удару из минометов 82-го калибра. Также минометные обстрелы оккупанты провели по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Новотошковское, Луганского, Старогнатовка и Лебединское. По защитникам Луганского и Гнутово кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты", - добавили в ОС.

Украина понесла потери на Донбассе и жестко ответила "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, Объединенные силы разгромили террористов "Л/ДНР". В сентябре было уничтожено 62 оккупанта.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Проходил мимо
Проходил мимо
А то что Украина использует ЗРК в зоне военных действий это нормально, да?
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Проходил мимо
Проходил мимо
Точнее, в зоне ВД, на территории подконтрольной Украине замечены три комплекса БУК. Снова готовитесь гражданские самолеты сбивать?
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Сколько раз вам, пропагандоны дешёвые, объяснять, что российско-"оккупационные" войска в Крыму, куда сцыкливый сброд ВСУ даже не рыпается.Понятно, скачущему стаду надо вдалбливать мысль о том, сброд ВСУ это не сброд, а боеспособная армия, способная противостоять ВС РФ, одной из сильнейших армий мира.Скачущее стадо уже думать разучилось, до их одной извилины от кастрюли не доходит, что российская армия применила все свои силы и средства, включая крылатые ракеты и авиацию
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