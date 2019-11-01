Украина понесла первые потери на Донбассе после отвода войск

Один украинский воин получил ранения и один был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 31 октября.
Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:
вблизи Новогригорьевки и Невельского – со станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
трижды в районе Водяного, что на Приазовье – из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
у Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:
неподалеку Светлодарска – с автоматических гранатометов;
дважды неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
у Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку от Южного – с станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", обстреляли наши позиции у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем после начала разведения сил на Донбассе.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.