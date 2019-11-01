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1 ноября • обновлено в 08:18
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Украина понесла первые потери на Донбассе после отвода войск

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Один украинский воин получил ранения и один был травмирован в результате боевых действий на Донбассе 31 октября.

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

Новости
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

  • вблизи Новогригорьевки и Невельского – со станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • трижды в районе Водяного, что на Приазовье – из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

  • у Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов.

Украина понесла первые потери на Донбассе после отвода войск

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

  • неподалеку Светлодарска – с автоматических гранатометов;

  • дважды неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

  • у Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку от Южного – с станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", обстреляли наши позиции у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем после начала разведения сил на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну, дай Бог, не последние!!!
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