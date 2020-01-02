Украина понесла горькую утрату на Донбассе в первый день нового года. Фото воина

На Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев "Гудвин". Произошло это в районе Золотого на Луганщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил боец ВСУ Андрей Литвин. Позже информацию подтвердила супруга погибшего Лилия Сергеева-Старостина.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан уточнил, что потеря была небоевой, а Юрий Сергеев покончил с собой. В то же время в сети сообщили о еще троих раненых в результате боевых действий на Донбассе 1 января.

Юрий Сергеев "Гудвин" погиб на Донбассе Twitter aphareus

Юрий Сергеев "Гудвин" погиб на Донбассе Twitter aphareus

Пишуть в районі Золотого сьогодні в нас янгол, ще 3 поранених.

Юрій Сергієв "Гудвін"... Вічна пам'ять! pic.twitter.com/V9wkuceMbc — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) January 1, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, боевые потери украинской армии в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе за прошедший 2019 год составили минимум 111 человек.

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