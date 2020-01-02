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2 января • обновлено в 06:04
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Украина понесла горькую утрату на Донбассе в первый день нового года. Фото воина

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На Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев "Гудвин". Произошло это в районе Золотого на Луганщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил боец ВСУ Андрей Литвин. Позже информацию подтвердила супруга погибшего Лилия Сергеева-Старостина.

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан уточнил, что потеря была небоевой, а Юрий Сергеев покончил с собой. В то же время в сети сообщили о еще троих раненых в результате боевых действий на Донбассе 1 января.

Юрий Сергеев "Гудвин" погиб на Донбассе

Юрий Сергеев "Гудвин" погиб на Донбассе

Twitter aphareus

Юрий Сергеев "Гудвин" погиб на Донбассе

Юрий Сергеев "Гудвин" погиб на Донбассе

Twitter aphareus

Украина понесла горькую утрату на Донбассе в первый день нового года. Фото воина

Как сообщал OBOZREVATEL, боевые потери украинской армии в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе за прошедший 2019 год составили минимум 111 человек.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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40 tetigistus
40 tetigistus
Видать, сильно с совестью не в ладах был...
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