Украина помилует двух осужденных россиян: новые подробности

Российские граждане Максим Одинцов и Александр Баранов, которых готовят к обмену на украинских политзаключенных в РФ, будут формально помилованы для выхода на свободу.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" их адвокат Валентин Рыбин, отвечая на вопрос о том, допускает ли он помилование своих подзащитных.
"Так и будет, это процедура формальная — для возможности выхода на свободу", — сказал он.
Александр Баранов и Максим Одинцов
krymsos.com
Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена с Украиной в ближайшее время.
Обмен может состояться до конца августа — в 28-29 числах. Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33.
По непроверенным данным, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в России.
Среди тех, кого могут вернуть Украине — Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кто-то из пленных моряков.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.