Украина помилует двух осужденных россиян: новые подробности

Российские граждане Максим Одинцов и Александр Баранов, которых готовят к обмену на украинских политзаключенных в РФ, будут формально помилованы для выхода на свободу.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" их адвокат Валентин Рыбин, отвечая на вопрос о том, допускает ли он помилование своих подзащитных.

"Так и будет, это процедура формальная — для возможности выхода на свободу", — сказал он.

Александр Баранов и Максим Одинцов krymsos.com

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена с Украиной в ближайшее время.

Обмен может состояться до конца августа — в 28-29 числах. Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33.

По непроверенным данным, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в России.

Среди тех, кого могут вернуть Украине — Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кто-то из пленных моряков.

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