Украина получила право экстрадиции Януковича: в Офисе генпрокурора раскрыли детали

Украинская прокуратура получила право начать процедуру экстрадиции бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Как сказано в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, это стало возможным после решения Печерского райсуда Киева от 4 мая об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении В. Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", – рассказали в прокуратуре.

Расследуются обстоятельства захвата власти Януковичем в период сентября-октября 2010 года путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента.

"В частности эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года", – отметили в Офисе генпрокурора.

Виктор Янукович 24 канал

Как писал OBOZREVATEL, еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.

По словам бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, Януковичу удалось сбежать из Украины в феврале 2014 года благодаря тому, что он из своей резиденции в Межигорье направился в Крым, где спрятался на базе военно-морских сил России. С того времени бывший президент находится на территории страны-агрессора.