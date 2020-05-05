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6 мая • обновлено в 06:58
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Украина получила право экстрадиции Януковича: в Офисе генпрокурора раскрыли детали

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Украинская прокуратура получила право начать процедуру экстрадиции бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Как сказано в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, это стало возможным после решения Печерского райсуда Киева от 4 мая об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении В. Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", – рассказали в прокуратуре.

Расследуются обстоятельства захвата власти Януковичем в период сентября-октября 2010 года путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента.

"В частности эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года", – отметили в Офисе генпрокурора.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

24 канал

Как писал OBOZREVATEL, еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.

По словам бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, Януковичу удалось сбежать из Украины в феврале 2014 года благодаря тому, что он из своей резиденции в Межигорье направился в Крым, где спрятался на базе военно-морских сил России. С того времени бывший президент находится на территории страны-агрессора.

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Читайте все новости по теме "Суд над Януковичем" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Суд над Януковичем
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
Расследуются обстоятельства захвата власти Януковичем в период сентября-октября 2010 года..наглость,главная черта грантоеда.
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