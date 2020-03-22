Украина показала убойный ответ десантным кораблям Путина: в России "подгорает"

Министерство обороны Украины испытало десантно-штурмовые катера класса "Кентавр", подчеркнув, что они являются достойным ответом устаревшим большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России.

Видео испытаний опубликовала в YouTube телерадиостудия "Бриз" МИД. При этом РФ возмутились из-за того, что их катера в ролике назвали "более медленными и такими, что уже давно исчерпали свой ресурс" (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сюжете отмечается, что "Кентавры" были построены в 2019 году для нужд ВМС Украины. А на этой неделе командование ВМС вместе с судостроителями проверяли огневые возможности катеров, в частности, стрельбу авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8.

Испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" YouTube "Бриз"

"Для использования в море установки были модифицированы, чтобы дать возможность оператору удерживать цель при волнении моря. Несмотря на шторм в 2-3 балла, ракеты поразили береговую цель на расстоянии в несколько километров. Приятно удивил и сам катер, который стал несколько тяжелее, но одновременно повысил мореходные возможности в штормовых условиях", – говорится в сообщении.

Испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" YouTube "Бриз"

Отмечается, что благодаря водометам, бронированные десантно-штурмовые катера, которые вооружены четырьмя десятками ракет каждый, способны разгоняться до 30 узлов, проведя дальний и ближний залпы, а также быстро приблизиться к берегу и высадить штурмовую группу в составе до 36 человек.

Испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" YouTube "Бриз"

"Такие характеристики вполне устраивают Командование ВМС, а главное – являются достойным ответом устаревшим большим десантникам ЧФ РФ, которые гораздо медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс. Первые два катера типа "Кентавр" встанут в ряды военного флота в ближайшее время. Третий такой катер пока находится на стадии строительства", – добавили в сюжете, что и разозлило Россию.

Испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" YouTube "Бриз"

Испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" YouTube "Бриз"

Испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" YouTube "Бриз"

Испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" YouTube "Бриз"

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