"Украина подставилась": Лукашенко сделал скандальное заявление о вторжении России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина "сама дала повод" к конфликту с Россией.

Об этом он заявил в интервью Эхо Москвы. При этом Лукашенко добавил, что не оправдывает агрессию РФ и не упрекает Украину.

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее. Вопрос, которого не должно быть в Украине! Чтобы не было, я не оправдываю сейчас Россию, нет", – заявил Лукашенко.

Что касается Крыма, то лидер Беларуси сказал, что украинцы "никак не обороняли эту землю" и полуостров фактически является российским.

Лукашенко и Путин informator.press

Как писал OBOZREVATEL, накануне Лукашенко также пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на Беларусь.

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