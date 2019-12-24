Главная Новости
24 декабря • обновлено в 19:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Украина подставилась": Лукашенко сделал скандальное заявление о вторжении России

2.1т
Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина "сама дала повод" к конфликту с Россией.

Об этом он заявил в интервью Эхо Москвы. При этом Лукашенко добавил, что не оправдывает агрессию РФ и не упрекает Украину.

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее. Вопрос, которого не должно быть в Украине! Чтобы не было, я не оправдываю сейчас Россию, нет", – заявил Лукашенко.

Новости
Из-за Чернобыля: Лукашенко поставил Путину жесткое условие по газу

Что касается Крыма, то лидер Беларуси сказал, что украинцы "никак не обороняли эту землю" и полуостров фактически является российским.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

informator.press

Как писал OBOZREVATEL, накануне Лукашенко также пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на Беларусь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
25
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
доскакались, у р о д ы
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Трусливые западенцы бежали из Крыма, обгадив шаровары, а трофеи достались победителю.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги