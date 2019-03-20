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Украина подняла боевые самолеты над Азовским морем: что происходит

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Авиация Вооруженных сил Украины провела учения над акваторией Азовского моря.

Как сказано в сообщении Минобороны, экипажи самолетов МиГ-29 и Су-25 провели боевое задание, прикрывая с воздуха корабли ВМС, которые "вышли в поход".

"Во время летной смены, экипажи самолетов отработали ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное. Полеты происходили с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения", — сообщили в пресс-службе.

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"Пилоты, выполнив полетное задание, один за другим совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил", — рассказали в Минобороны.

Су-25

Су-25

МиГ-29

МиГ-29

Украина подняла боевые самолеты над Азовским морем: что происходит
Украина подняла боевые самолеты над Азовским морем: что происходит

Как писал OBOZREVATEL, накануне Россия направила в Черное море боевую подлодку "Старый Оскол", которая оснащена крылатыми ракетами "Калибр".

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Место
Украина
Тег
Азовское море
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Трусливые шароварники всегда после драки кулаками машут.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
а чего ж они тогда не прекрывают новый поход, а скулят и собирают по миру кто поедет в него?
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