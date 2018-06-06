Украина подловила Россию на лжи про командиров ВСУ

Генеральная прокуратура признала невиновными 17 украинских военных, которых Следственный комитет России обвиняет в преступлениях в зоне конфликта на Донбассе.

Управление Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, установило невиновность 8 действующих и бывших командиров бригад ВСУ, в отношении которых Следственный комитет России завел дела, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В настоящее время дополнительно добыты неопровержимые доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений в отношении 8 действующих и бывших командиров бригад Вооруженных сил Украины, большинство из которых вообще не находилась в зоне проведения АТО в инкриминируемый им период", - говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении командиров было принято процессуальное решение об их невиновности.

Сообщается, что аналогичные решения в целом приняты в отношении 17 украинских военнослужащих.

В Генпрокуратуре отметили, что в 2014 году в Следкоме РФ создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Создание подразделения и необоснованное открытие уголовных дел направлено на содействие террористам "Л/ДНР", а также на дискредитацию украинских военных.

"Указанные факты в очередной раз указывают на необоснованность и абсурдность обвинений украинских военнослужащих со стороны сотрудников СК РФ и будут использованы в доказательстве вины последних относительно незаконного преследования граждан Украины, а также в пособничестве российско-террористическим силам", - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СК РФ возбудил четыре уголовных дела против военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.