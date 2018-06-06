УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Украина подловила Россию на лжи про командиров ВСУ

1.2тЧитать новость на украинском

Генеральная прокуратура признала невиновными 17 украинских военных, которых Следственный комитет России обвиняет в преступлениях в зоне конфликта на Донбассе.

Управление Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, установило невиновность 8 действующих и бывших командиров бригад ВСУ, в отношении которых Следственный комитет России завел дела, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В настоящее время дополнительно добыты неопровержимые доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений в отношении 8 действующих и бывших командиров бригад Вооруженных сил Украины, большинство из которых вообще не находилась в зоне проведения АТО в инкриминируемый им период", - говорится в сообщении.

Новости
Следком РФ пригрозил "не оставить без внимания" убийство Бабченко

В связи с этим в отношении командиров было принято процессуальное решение об их невиновности.

Сообщается, что аналогичные решения в целом приняты в отношении 17 украинских военнослужащих.

В Генпрокуратуре отметили, что в 2014 году в Следкоме РФ создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Создание подразделения и необоснованное открытие уголовных дел направлено на содействие террористам "Л/ДНР", а также на дискредитацию украинских военных.

"Указанные факты в очередной раз указывают на необоснованность и абсурдность обвинений украинских военнослужащих со стороны сотрудников СК РФ и будут использованы в доказательстве вины последних относительно незаконного преследования граждан Украины, а также в пособничестве российско-террористическим силам", - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СК РФ возбудил четыре уголовных дела против военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да на уй посылайте этих недолюдей рашистских
Ответить
0
0

Наши блоги