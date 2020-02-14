Украина подготовила жесткий ответ Путину за выдачу паспортов на Донбассе

Офис Генерального прокурора собрался подать иск в Международный уголовный суд, чтобы привлечь к ответственности Россию за выдачу "паспортов" псевдореспублик украинцам на Донбассе.

Сейчас для этого документируются все доказательства соответствующей насильственной политики оккупационных администраций РФ. Об этом информирует сайт ведомства.

"Следствием установлено, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения", – говорится в сообщении.

Офис генпрокурора собирает информацию о принудительной паспортизации РФ на Донбассе

Отмечается, что умышленные принудительные действия незаконных администраций, которые контролирует РФ, являются грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что по предварительным данным на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вероятно получено более 500 тысяч псевдопаспортов – 300 тыс. и 200 тыс. соответственно.

"На национальном уровне процессуального руководства областных прокуратур следователями СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – подытожили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе заявили, что не признают паспорта, выданные Россией украинским гражданам на оккупированном Донбассе. Там считают, что такие действия РФ являются посягательством на суверенитет Украины и противоречит Минским договоренностям.

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