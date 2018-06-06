Украина подает в Гаагу новый иск против России

Украина подготовила и подаст в Международный суд ООН в Гааге завершенный иск против России за нарушение двух конвенций Организации.

Об этом сообщил в Харькове во время встречи со студентами министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Укринформ".

"Предмет иска – нарушение Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации", – пояснил министр.

По словам Климкина, иск будет подан 12 июня.

Министр заверил, что нарушение Россией этих конвенций будет доказано.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подготовить данный иск еще в январе 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию в $159 млн нескольким украинским инвесторам по делу об аннексии Крыма.