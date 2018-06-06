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Украина подает в Гаагу новый иск против России

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Украина подготовила и подаст в Международный суд ООН в Гааге завершенный иск против России за нарушение двух конвенций Организации.

Об этом сообщил в Харькове во время встречи со студентами министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Укринформ".

"Предмет иска – нарушение Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации", – пояснил министр.

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По словам Климкина, иск будет подан 12 июня.

Министр заверил, что нарушение Россией этих конвенций будет доказано.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подготовить данный иск еще в январе 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию в $159 млн нескольким украинским инвесторам по делу об аннексии Крыма.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаУкраина против России в Гааге
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Объекты
Международный суд ООНМинистерство иностранных дел Украины
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