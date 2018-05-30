"Украина – перевалочная база террористов": разоблачена информационная атака России

Московская пропаганда активно пытается навязать мировому сообществу о том, что Украина стала перевалочной базой для террористов.

Такое мнение выразил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в своем блоге на OBOZREVATEL.

"Фейковые призывы боевиков "Исламского государства" организовать теракты в Киеве накануне финала Лиги чемпионов - очередная провокация российских спецслужб. Впрочем, далеко не первая. С конца 2013 года Москва активно пытается навязать мировому сообществу миф о связи между Украиной и джихадистами", - отметил он.

Накануне значимого футбольного события, Лиги чемпионов, в информационном пространстве - как английском, так и украинском - появились статьи с сообщениями о возможном нападении сторонников террористической группировки и деловые болельщиков футбольных команд - "Ливерпуля" и "Реал Мадрида".

"Британский таблоид "The Sun", использовав данные с закрытых чат-групп в мессенджере Telegram, рассказал о призыве радикальных исламистов в одиночных и массовых атак в центре украинской столицы - Киеве. Между тем, если внимательно взглянуть на информацию, предоставленную британским изданием, то станет очевидно, что журналисты свои суждения строили только на якобы опубликованных и деловые постерах - каких скрин-шотов переписки в чатах никто не предоставил", - отметил Золотухин.

Показательно, что впервые информация появился не на страницах "The Sun", а в перуанском издании "Libero", еще 16 мая - за три дня до массового распространения.

В Службе безопасности Украины уже дали оценку публикациям, указав, что те являются обычным вбросом. Более того, эксперты ведомства считают, что сама информация появилась не без участия российских спецслужб.

"Косвенно участие кремлевских спецслужб в этой операции подтверждает и массовое распространение данной информации пророссийскими СМИ, которые, кстати, не гнушались использовать в качестве главных комментаторов чиновников, в частности из администрации бывшего президента беглого Януковича - человека, который в настоящее время обвиняется в государственной измене", - отметил он.

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Сегодня Кремль проводит информационные операции по отвлечению внимания.

"Стоит напомнить о публикации опять-таки британского "Sky News" годичной давности. Тогда московский корреспондент телеканала, ссылаясь на нескольких сомнительных спикеров, в частности журналистов с российским гражданством, охарактеризовал Украину как некую перевалочную базу для сотен террористов с Идил. В материале называлась цифра в 400-500 боевиков. При этом не прозвучало, откуда были взяты такие данные, более того, все так называемые свидетели-джихадисты, на которых указывали в материале, - несуществующие люди", - отметил он.

По словам Золотухина, во время нынешней информационной атаки пророссийские медиа, и сам британский таблоид "The Sun" - прямо или косвенно - ссылались на материал 2017 года, снова рассказывая о так называемых перевалочные лагеря для боевиков на территории Украины. Правда, на этот раз количество боевиков в два раза уменьшилось.

"Также следует упомянуть еще один довольно-таки интересный кейс, датированный 2016 годом. Напомню, что 19 ноября 2016 авторитетное информационное агентство "Agency France Press" обнародовало информацию, якобы полученную от МВД Кувейта, о том, что Украина поставляла пусковые зенитно-ракетные комплексы китайского производства FN-6 боевикам с Идил. Источником этих данных, по свидетельству журналистов, стали сами задержанные полицией Кувейта террористы", - отметил он.

После Министерство обороны Украины, указав, что китайские ПЗРК не стоят в нашей армии на вооружении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ пояснили, откуда взялись слухи о подготовке терактов в Киеве.