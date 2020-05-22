Украина передаст Международному трибуналу доказательства против России в деле о захвате кораблей

Украина собирается передать в Международный трибунал по морскому праву меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.
Как сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, меморандум подписан замглавы МИД Евгением Ениным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Дмитрий Кулеба
"Сегодня, как и предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется "Мемориал Украины"... Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция – все тут системно, качественно изложено. И назначен агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России, это мой заместитель Евгений Енин", – пояснил он.
По мнению Кулебы, Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, за удержание в течение 9 месяцев украинских моряков и за удерживание в течение 11 месяцев украинских кораблей.
"Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, и команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора – все, каждый орган, задействованный в этом процессе, – мы хотим только одного – справедливости, и мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами, и безусловно, что Международный трибунал по морскому праву – это одно из таких средств", – сказал глава МИД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая 2019 года трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
17 ноября украинские корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
20 ноября в Очаков (Николаевская область) прибыли украинские военные корабли, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.
Стало известно, что Россия нанесла трем кораблям ВМС Украины, которые были захвачены в ноябре 2018 года, ущерб на сумму свыше 55,5 млн гривен.
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