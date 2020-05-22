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22 мая • обновлено в 11:16
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Украина передаст Международному трибуналу доказательства против России в деле о захвате кораблей

1.7т
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Украина собирается передать в Международный трибунал по морскому праву меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

Как сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, меморандум подписан замглавы МИД Евгением Ениным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

"Сегодня, как и предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется "Мемориал Украины"... Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция – все тут системно, качественно изложено. И назначен агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России, это мой заместитель Евгений Енин", – пояснил он.

По мнению Кулебы, Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, за удержание в течение 9 месяцев украинских моряков и за удерживание в течение 11 месяцев украинских кораблей.

"Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, и команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора – все, каждый орган, задействованный в этом процессе, – мы хотим только одного – справедливости, и мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами, и безусловно, что Международный трибунал по морскому праву – это одно из таких средств", – сказал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
останавливают корабли Крым Министерство иностранных дел Украины
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