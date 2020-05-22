Украина передаст Международному трибуналу доказательства против России в деле о захвате кораблей

Украина собирается передать в Международный трибунал по морскому праву меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

Как сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, меморандум подписан замглавы МИД Евгением Ениным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий Кулеба

"Сегодня, как и предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется "Мемориал Украины"... Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция – все тут системно, качественно изложено. И назначен агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России, это мой заместитель Евгений Енин", – пояснил он.

По мнению Кулебы, Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, за удержание в течение 9 месяцев украинских моряков и за удерживание в течение 11 месяцев украинских кораблей.

"Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, и команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора – все, каждый орган, задействованный в этом процессе, – мы хотим только одного – справедливости, и мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами, и безусловно, что Международный трибунал по морскому праву – это одно из таких средств", – сказал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся