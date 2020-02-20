Украина передала Гаагскому трибуналу доказательства против России

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов встретился с представителями Офиса прокурора Международного уголовного суда. Они обсудили сбор доказательств о вторжении и оккупации Россией части Донбасса и Крыма.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора, стороны также уделили внимание конкретным кейсам о преступлениях, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, а также шагам для дальнейшего анализа российско-украинского конфликта.

Мамедов подчеркнул, что украинские прокуроры на центральном уровне осуществляют процессуальное руководство в примерно 300 масштабных уголовных производствах о российской агрессии. Кроме того, областные прокуратуры занимаются более чем 12 тысячами уголовных производств.

Гаагский трибунал news.bigmir.net

"За шесть лет вооруженной агрессии мы уже имеем определенный опыт расследования и уголовного преследования за преступления против человечности и военные преступления. Сейчас инициировали внесение изменений в национальное законодательство для имплементации норм международного гуманитарного права (МГП), а также ратификации Римского статута", – сказал замгенпрокурора.

"Также планируем вместе с общественным сектором создать реестр нарушений норм МГП, то есть речь идет об атаках на гражданские объекты, убийства и пытки военнопленных и гражданских лиц. Ведь установлено более 3500 человек, которые незаконно содержались в плену и подвергались пыткам и бесчеловечному обращению", – добавил Мамедов.

Гюндуз Мамедов на встрече с представителями Офиса прокурора Международного уголовного суда Сайт Офиса генерального прокурора Украины

В целом с начала вооруженной агрессии России против Украины Офис генерального прокурора передал в Гаагский суд 13 информационных сообщений о тяжких нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее российский журналист Алексей Венедиктов анонсировал суд в Гааге по делу катастрофы рейса МН17, где обвиняемым будет проходить бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин. Он якобы состоится уже весной 2020 года.

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