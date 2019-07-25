Украина отпустила задержанных моряков из России: в СБУ объяснили, почему

В Службе безопасности Украины заявили, что отпустили российских моряков с задержанного танкера NEYMA, блокировавшего судна ВМС в Керченском проливе, из-за того, что они не нарушали ни морское право, ни законодательство Украины.

Соответствующее объяснение опубликовала пресс-служба СБУ в Facebook.

"Украина, как правовое государство, позволила морякам российского танкера NEYMA вернуться домой. Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для его задержания не установлено", – отметили силовики.

СБУ отпустила моряков из России Пресс-служба СБУ

Российский танкер Украинская правда

Отмечается, что решение было принято в соответствии с украинским законодательством и обязанностью соблюдать права и свободы моряков.

"Им было предоставлена беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям. Украина является правовым государством, добросовестно соблюдающим Морское международное право и решений Международного трибунала ООН по морскому праву", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который сменив название на NIKA SPIRIT, зашел в порт украинского Измаила.

В Кремле взорвались угрозами в ответ на действия СБУ.

Вскоре экипаж российского танкера отпустили на свободу.

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