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Украина отпустила задержанных моряков из России: в СБУ объяснили, почему

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В Службе безопасности Украины заявили, что отпустили российских моряков с задержанного танкера NEYMA, блокировавшего судна ВМС в Керченском проливе, из-за того, что они не нарушали ни морское право, ни законодательство Украины.

Соответствующее объяснение опубликовала пресс-служба СБУ в Facebook.

"Украина, как правовое государство, позволила морякам российского танкера NEYMA вернуться домой. Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для его задержания не установлено", – отметили силовики.

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СБУ отпустила моряков из России

СБУ отпустила моряков из России

Пресс-служба СБУ

Российский танкер

Российский танкер

Украинская правда

Отмечается, что решение было принято в соответствии с украинским законодательством и обязанностью соблюдать права и свободы моряков.

"Им было предоставлена беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям. Украина является правовым государством, добросовестно соблюдающим Морское международное право и решений Международного трибунала ООН по морскому праву", – подчеркнули в СБУ.

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Тема
Задержание СБУ российского танкера
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Юг Руси
Юг Руси
Ну всё правильно, это танкер, с*ка, блокировал проплыв х@хлочёвнов в проливе! В Гаагу его, на суд, как врага Укроинны!
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