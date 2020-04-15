Прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства преступлений России на аннексированном полуострове.

Речь идет о присвоении государственной и частной собственности агрессором, сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Крыму.

"Сведения о системном совершении такого военного преступления должностными лицами оккупационных властей и властей РФ направлены прокуратурой АР Крым совместно с Региональным центром прав человека в Офис Прокурора Международного уголовного суда, и отражены в отчетах Офиса Прокурора МУС за 2017-2019 годы по проведению предварительного изучения ситуации в Крыму. Также о нарушении прав собственности говорится в межгосударственном заявлении Украины против РФ в ЕСПЧ", – рассказали в представительстве.

Украина отправила в Гаагу доказательства преступлений России в Крыму

Таким образом Украина отреагировала на указ президента России Владимира Путина от 20 марта, которым он запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам иметь в собственности земельные участки в прибрежных районах временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский союз осадил Россию из-за аннексии Крыма. Там заявили, что призыв жителей аннексированного полуострова в армию РФ нарушает международное гуманитарное право.